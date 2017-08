publié le 09/08/2017 à 11:03

Voilà un sportif qui apporte de la fraîcheur face aux médias. Sacré champion du monde du 800 mètres grâce à un splendide finish, mardi 8 août à Londres, Pierre-Ambroise Bosse a partagé sans retenue sa joie après la course. Interviewé devant les micros et caméras de France Télévisions, l'athlète français n'a pas dérogé à sa réputation de joyeux luron.



À la première question posée par Nelson Monfort, il s'est lancé tout sourire dans une imitation de la voix si caractéristique de son interlocuteur. "Effectivement Nelson, quelle course d'anthologie !", lui a-t-il lancé, drapeau tricolore sur son dos.

Après avoir décrit plus sérieusement ses sensations ressenties durant la course, Pierre-Ambroise Bosse raconte comment il a "mouillé ses draps" à la veille de son rendez-vous le plus important de la saison. Aussi, il ne pouvait évidemment pas manquer l'occasion de parler de son chat, dénommé Rabs. "Ça veut dire rien à branler, au pluriel. On l'embrasse, il doit être à la maison en train de faire ses griffes".

L'interview déjantée de PAB "Je me suis dit pourquoi pas tenter un truc de fou !" #London2017 #athlétisme pic.twitter.com/DmdwaL9kEW — francetv sport (@francetvsport) 8 août 2017

L'an dernier, aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro où il avait fini 4e de sa discipline, Pierre-Ambroise Bosse avait salué son chat d'une façon bien particulière : "Rabs, je sais que t'espérais mieux toi aussi. Tu m'avais dit de faire une médaille, je l'ai pas fait, je suis désolé. Voilà ce que tu vas faire, tu vas descendre de ce canapé, tu vas aller jusqu'au frigo, ouvrir la porte, tu vas ouvrir une bière et tu vas la boire cul-sec pour moi".