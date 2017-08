Levallois-Perret : ce que l'on sait de l'attaque qui a visé des militaires

publié le 09/08/2017 à 11:40

C'est la deuxième attaque visant des militaires de l'opération Sentinelle en moins d'une semaine. Après l'interpellation d'un homme armé au pied de la Tour Eiffel, ce sont des militaires en patrouille dans le cadre de l'opération Sentinelle qui ont été renversés par une voiture, mercredi 9 août à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).



Les faits se sont déroulés vers 8 heures du matin en plein centre-ville, aux alentours de la place de Verdun, selon des informations recueillies par RTL. Le véhicule à l'origine de l'attaque a ensuite pris la fuite, il est activement recherché. On ne sait pas si un ou plusieurs individus se trouvaient à bord.

Sur place, un périmètre de sécurité a été mis en place. Plusieurs dizaines de policiers municipaux et des militaires se trouvaient également mercredi matin au pied de l'immeuble.

Que s'est-il passé ?

Aux alentours de 8 heures du matin une voiture a renversé un véhicule transportant six militaires en patrouille dans le cadre de l'opération Sentinelle à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Le véhicule agresseur a ensuite pris la fuite. La Préfecture de police parle d'un "acte a priori volontaire" et la section antiterroriste du parquet de Paris s'est elle saisi de l'enquête mercredi matin.

Qui sont les victimes ?

L'incident n'a fait aucun mort mais les six militaires qui se trouvaient à bord du véhicule renversé sont tous blessés. Deux d'entre eux sont dans un état sérieux et ont été transportés à l'hôpital militaire de Percy à Clamart dans le sud des Hauts-de-Seine. Leur pronostic vital n'est pas engagé, a annoncé la préfecture de police de Paris. Les quatre autres militaires ont été légèrement blessés et conduits vers un autre hôpital.



Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et la ministre des Armées Florence Parly se rendront à leur chevet dans la journée.

#Levallois : je me rendrai au chevet des militaires blessés, aux côtés de la Ministre des Armées, en soutien aux forces de Sentinelle. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 9 août 2017

Patrick Balkany, maire de Levallois, a réagi

Interrogé par RTL, le maire de Levallois Patrick Balkany a dénoncé une "agression odieuse". Selon lui, le "véhicule BMW" désormais en fuite était "prépositionnée" et attendait "la sortie des militaires". Il rappelle que cela fait deux ans qu'une cinquantaine de militaires patrouillent à Levallois "sans l'ombre d'un problème".



Sur Twitter, Isabelle Balkany, la première adjointe à la mairie de Levallois et compagne de Patrick Balkany, assure que "les forces de police et militaires visionnent actuellement les caméras de vidéosurveillance qui ont filmé toute la scène".

Agression odieuse, préméditée et volontaire contre les militaires du dispositif Sentinelle à #Levallois pic.twitter.com/AWA4grud5F — Isabelle Balkany (@ibalkany) 9 août 2017