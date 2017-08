Une voiture a foncé sur 6 militaires de l'Opération c

publié le 09/08/2017 à 11:49

Des militaires de l'opération Sentinelle, ce mercredi 9 août, ont été pris pour cible, à Levallois-Perret. Patrick Balkany, maire de la ville des Hauts-de-Seine depuis depuis plus de 16 ans, s'est dit "navré" et a rapidement dénoncé "une odieuse agression", au micro de BFMTV.



L'élu a précisé le déroulé des événements. "Ce matin, à la sortie de leur caserne, nos militaires sont sortis en groupe pour aller faire leur tournée et un véhicule BMW prépositionné dans l'allée leur a foncé dessus", a-t-il décrit.

Et de continuer : "Ça s'est passé dans une voie en cul-de-sac devant le casernement des militaires. Le véhicule ne s'est pas arrêté. Ils sont une cinquantaine de militaires à quadriller la ville, c'est incompréhensible (...). C'est sans aucun doute un acte délibéré."



Sa femme et première adjointe, Isabelle Balkany a réagi sur le même mode, en relayant des informations similaires sur son compte Twitter.

Agression odieuse, préméditée et volontaire contre les militaires du dispositif Sentinelle à #Levallois pic.twitter.com/AWA4grud5F — Isabelle Balkany (@ibalkany) 9 août 2017