publié le 09/08/2017 à 09:17

Des militaires en patrouille dans le cadre de l'opération Sentinelle ont été renversés par une voiture, mercredi 9 août à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Les faits ont eu lieu vers 8 heures du matin, devant le véhicule des forces armées, selon des informations recueillies par RTL.



Quatre militaires sont légèrement touchés et deux autres sont plus sérieusement blessés et souffrent de fractures. Leur pronostic vital n'est pas engagé, selon la préfecture de police. "Il y a un véhicule BMW qui était pré-positionné dans l'allée, c'est un acté délibéré. Le quartier est bouclé", a déclaré Patrick Balkany, maire de la commune, auprès de BFMTV.

Le véhicule qui a foncé sur les militaires a pris la fuite. Il est activement recherché. On ne sait pas si une ou plusieurs individus s'y trouvaient à bord. Un important dispositif de police a été déployé. Pour l'heure, la section antiterroriste du parquet de Paris n'est pas saisie de l'enquête.

Les lieux de l'incident à Levallois-Perret Crédit : Jacques Serais / RTL

L'opération Sentinelle mobilise 7.000 soldats en permanence sur le territoire national. Il est en place depuis les attentats de janvier 2015, qui avaient eu lieu à Paris, la banlieue francilienne et Dammartin-en-Goële.



