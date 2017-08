Attaque de militaires à Levallois-Perret : un individu interpellé sur l'autoroute A16

publié le 09/08/2017 à 14:10

"Un acte délibéré". Selon Gérard Collomb, l'attaque perpétrée contre des militaires de l'opération Sentinelle, ce mercredi 9 août, "n'est pas accidentelle". Vers 8 heures ce matin, une voiture a percuté un groupe de militaires. Six personnes ont été blessées. Le véhicule "qui était dans le quartier est arrivé vers le dispositif, elle roulait doucement, à 5 mètres à peu près des militaires, elle a accéléré de manière à pouvoir les percuter", a déclaré le ministre de l'Intérieur devant l'hôpital Bégin à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne.



Durant toute la matinée, un important dispositif de sécurité a été mis en place afin de retrouver le véhicule et l'auteur de l'attaque. Selon nos informations, un individu a été interpellé à bord d'une voiture sur l'autoroute A16, près de Marquise et serait blessé par balle. Selon l'AFP, l'interception a été "musclée". "L'homme interpellé, né en 1980, est susceptible d'être l'auteur" de l'attaque mercredi matin, "car il était à bord du véhicule recherché et a tenté de prendre la fuite", selon une source judiciaire. Les policiers ont fait feu à plusieurs reprises et le conducteur blessé a été évacué.

Les policiers ont fait feu à plusieurs reprises et le conducteur blessé a été évacué, selon cette même source. Un policier a été légèrement blessé par une balle perdue. L'individu interpellé n'était pas armé. Ce sont les Brigades de recherche et d'intervention (BRI) de Lille et Rouen qui sont intervenues sur cette portion d'autoroute entre Boulogne-sur-Mer et Calais, selon une source proche de l'enquête. Pour échapper à son arrestation, le conducteur a percuté un ou plusieurs véhicules et les policiers ont alors fait feu, selon la source judiciaire. L'identité du conducteur n'était pas totalement établie, les enquêteurs devant vérifier s'il s'agissait du conducteur qui a renversé les soldats.

L'enquête du parquet antiterroriste, ordonnée notamment pour "tentatives d'assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité publique en lien avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste", a été confiée à la Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ), à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Trois militaires sont "très légèrement blessés" avec des "égratignures" et des "chocs musculaires", selon la ministre des Armées Florence Parly. Quant aux trois autres militaires touchés, admis à l'hôpital militaire Percy à Clamart, ils "ne sont pas gravement blessés, comme nous avions pu le croire un peu plus tôt dans la matinée", a-t-elle ajouté, parlant de "nouvelles rassurantes sur leur état".