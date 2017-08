publié le 09/08/2017 à 18:06

Trois ans après la précédente édition en France, la Coupe du monde féminine de rugby s'empare de l'Irlande pour 18 jours de compétition (9-26 août 2017). Qui succédera à l'Angleterre ? Si les Britanniques font une nouvelle fois partie des grandes favorites avec la Nouvelle-Zélande et le Canada, certaines nations entendent bien jouer les trouble-fêtes. Parmi elles, le XV de France, mais aussi l'Irlande qui avait terminé quatrième du dernier Mondial en s'inclinant lors de la petite finale face aux Françaises. À domicile, peuvent-elles créer la surprise ?



Il faudra pour cela sortir des qualifications. Trois poules de quatre équipes ont été constituées. Seules les trois premières de chaque groupe et la meilleure deuxième seront qualifiées pour les demi-finale de la compétition. Les protagonistes n'ont guère le droit à l'erreur alors que la moindre défaite pourrait être synonyme d'élimination.

Lors de la précédente édition, les Bleues, une nouvelle fois emmenées par la capitaine Gaëlle Mignot et la surpuissante Safi N'Diaye cette année, avaient arraché la troisième place. Comme en 1994, 2002, 2006 et 2014. Arriveront-elle ce coup-ci à se hisser en finale ? Il faudra pour cela se défaire de l'Irlande, de l'Australie et du Japon en phase de groupe.

Les trois groupes

Groupe A : Nouvelle-Zélande, Pays de Galles, Canada, Hong-Kong

Groupe B: Espagne, USA, Angleterre, Italie

Groupe C: Irlande, France, Australie, Japon

Le calendrier complet

Mercredi 9 août

15h00 : Angleterre - Espagne (Eurosport 2)

15h45 : Nouvelle-Zélande - Pays de Galles

17h30 : Etats-Unis - Italie (Eurosport 2)

18h15 : Canada - Hong Kong

20h00 : Irlande - Australie

20h45 : France - Japon (France 4 et Eurosport 2)

Dimanche 13 août

13h00 : Nouvelle-Zélande - Hong Kong (Eurosport 2)

15h30 : Angleterre - Italie

15h45 : États-Unis - Espagne

18h00 : Canada - Pays de Galles

18h15 : Irlande - Japon (Eurosport 2)

20h45 : France - Australie (France 4 et Eurosport 2)

Jeudi 17 août

13h00 : Canada - Nouvelle-Zélande (Eurosport 2)

15h30 : Angleterre - États-Unis (Eurosport 2)

15h45 : Italie - Espagne

18h00 : Australie - Japon

18h15 : Pays de Galles - Hong Kong

20h45 : France - Irlande (France 2 et Eurosport 2)

Mardi 22 août

13h00 : Demi-finale pour la 9e place

15h00 : Demi-finale pour la 5e place

15h30 : Demi-finale pour la 9e place

18h00 : Demi-finale pour la 5e place

18h00 : Demi-finale (2e et 3e de poule) (Eurosport 2)20h45 : Demi-finale (1er et 4e de poule) (Eurosport 2)

Samedi 26 août

13h00 : Match pour la 11e place

15h00 : Match pour la 5e place

15h30 : Match pour la 9e place

18h00 : Match pour la 7e place

18h00 : Match pour la 3e place (Eurosport 2)20h45 : Finale (France Télévisions et Eurosport 2)