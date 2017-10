Le journal de 18h : avec #balancetonporc, quelle frontière entre témoignage et délation ?

publié le 16/10/2017 à 19:14

C'est le hashtag du moment : #Balancetonporc. Un mot-clé pour dénoncer le harcèlement et qui a un gigantesque succès depuis ce weekend. Elles sont plus de 200.000 à raconter sur les réseaux sociaux les actes voire le nom de ceux qui les harcèlent. Des dénonciations qui répondent au scandale sexuel dans lequel est plongé Harvey Weinstein depuis plusieurs jours.



Le producteur est accusé de harcèlement, d'agression sexuelle et de viols par de nombreuses actrices. Depuis le début du scandale, les sanctions pleuvent. Il s'est vu exclure de l'Académie des Oscars, effacer son nom des planches de Deauville et se verra probablement retirer sa Légion d'honneur.

Une affaire qui libère la parole des femmes, mais qui pose toutefois la question de la frontière entre témoignage et délation. Une personne nommément citée ou reconnaissable peut porter plainte pour délation, même contre un pseudo sur Twitter. Dans ce cas, on encourt 12.000 euros d'amende.

À écouter également dans ce journal :

- Emmanuel Macron donnait hier sa première grande interview télévisée. Une allocution d'un peu plus d'une heure et quart et un record d'audience avec plus de 11 millions de téléspectateurs cumulés sur TF1 et LCI. Sur le fond, le bilan est toutefois mitigé pour celui qui voulait se détacher de l'étiquette de Président des riches.



- Une jeune femme de 26 ans a été tuée par son mari dans le Nord. La victime avait porté plainte pour menace de mort, et individu est passé à l'acte, deux jours après être sorti de garde à vue.



- Le procès de l'affaire Fiona a été renvoyé en appel en janvier 2018, après un incident entre deux avocats lors de la séance de vendredi dernier.



- Trois surveillants de la prison de Meaux ont été placés en garde à vue ce lundi 16 octobre. Un détenu les accuse de l'avoir violé.



- Des incendies dantesques ravagent actuellement la péninsule ibérique : 32 morts et 7 disparus au Portugal, et 3 morts en Espagne. Ils sont le résultat d'une sécheresse extrême combinée à des vents violents.



- De nombreuses personnes décrivent un étrange nuage ocre en Bretagne et en Normandie. Une atmosphère trouble, causée par la tempête Ophelia, qui a poussé du sable du Sahara et du Portugal.