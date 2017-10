Le journal de 7h30 : les retraités en colère après l'interview de Macron

publié le 16/10/2017 à 08:02

Les retraités montent au créneau après l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 dimanche 15 octobre. Pierre Erbs, le président de la Confédération des retraités se dit déçu et en colère par les annonces du chef de l'État. "Je suis en colère de voir que monsieur Macron reste enfermé dans sa position qui consiste à opposer actifs et retraités", regrette Pierre Erbs. "Pour toutes les catégories, il y aura d'actifs, il y aura compensation de la hausse de la CSG, il n'y a que pour les retraités qu'il n'y aura pas de mesure spécifique".



Lors de cette première interview télévisée, Emmanuel Macron a assumé son action. "Sur tout, sur tout, je fais ce que j'ai dis. C'est assez nouveau en effet", a-t-il affirmé. Il a également confirmé que les salariés qui démissionneront auront le droit au chômage, mais peut-être pas autant que ce qui avait été annoncé lors de sa campagne.

Le président de la République a également indiqué avoir "engagé les démarches" afin que la Légion d'Honneur soit retirée au producteur américain Harvey Weinstein, accusé de viols, agressions ou harcèlement sexuels.

À écouter également dans ce journal

- En Autriche, le jeune leader conservateur Sebastian Kurz, 31 ans, a remporté les élections législatives dimanche signant un probable retour de la droite à la chancellerie, peut-être au prix d'une alliance avec l'extrême droite qui réalise l'un de ses meilleurs scores.



- En Somalie, 276 personnes ont été tuées et 300 blessées dans un attentat au camion piégé dans le centre de Mogadiscio, samedi 14 octobre. C'est la pire attaque terroriste jamais vécue par le pays.



- En Irlande, les écoles et les administrations seront exceptionnellement en prévision de l'arrivée de l'ouragan Ophelia. Huit comtés de l'ouest et du sud du pays ont été placés en "alerte rouge".



- Ligue 1 : 31 buts ont été inscrits au cours de la 9e journée. Dimanche, Bordeaux et Nantes ont fait match nul (1-1), tout comme Strasbourg et l'OM (3-3) et Montpellier a dominé Nice 2-0.