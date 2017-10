publié le 16/10/2017 à 15:48

Harvey Weinstein n'a plus sa place à Deauville. Ou plutôt, il n'y a plus son nom. La mairie a fait effacer, ce lundi 16 octobre, le prénom du producteur américain de la cabine baptisée en 1998 sur les célèbres planches qui longent la plage. L'homme de 65 ans, star d'Hollywood, est au cœur d'un scandale sexuel depuis que les accusations de harcèlement, d'agressions sexuelles et de viols par plusieurs actrices pleuvent.



Jointe par LCI, qui révèle l'information, la mairie de la ville normande explique que c'est le maire en personne, Philippe Augier, qui a pris la décision de retirer le nom d'Harvey Weinstein. En revanche, celui de son frère, Robert alias "Bob" qui partageait la même cabine, a été épargné. Et pour celui que son ancien chauffeur qualifie de "gros porc d'Hollywood", en plus des accusations en cascades, les sanctions ne se sont pas fait attendre.

Samedi 14 octobre dernier, le producteur s'est vu exclure de l'Académie des Oscars. Parallèlement, le président de la République, Emmanuel Macron, a expliqué lors de son allocution télévisée ce dimanche, qu'il avait "engagé des démarches" pour retirer sa Légion d'honneur à Harvey Weinstein.