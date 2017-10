publié le 16/10/2017 à 07:23

Le gouvernement compte présenter l'an prochain un projet de loi contre les "violences sexistes et sexuelles". L'un des volets du texte prévoit notamment des dispositions sur les violences sexuelles sur mineurs a annoncé la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.



Le projet, porté par Marlène Schiappa au côté de la ministre de la Justice Nicole Belloubet devrait allonger les délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs et instaurer un "non-consentement présumé" des enfants en matière de relations sexuelles.L'objectif serait de permettre aux femmes de porter plainte au-delà de 38 ans. En effet actuellement le délai de prescription est de 20 ans après la majorité, soit 38 ans au maximum.

"Le souvenir a pu revenir à la conscience après des années de thérapie", témoigne une victime au micro de RTL. "La société ne vous permet pas d'être reconnue en tant que victime" ajoute-t-elle. Le texte devrait aussi "sanctionner" le harcèlement de rue. La secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, se dit ouverte aux questions qui pourront émerger des discussions.

POLITIQUE - Emmanuel Macron s'est employé à faire la pédagogie des réformes mise en œuvre depuis son élection. Il s'est notamment employé à corriger l'image de président des riches que certains lui prêtent. Il a par exemple tenu à justifier sa réforme de l'ISF.



EMPLOI – On en sait plus sur la taxation des contrats courts. D'après Les Échos les cotisations patronales pourront varier de 2 à 10 % en fonction de la durée du contrat dans l'entreprise. Plus le contrat sera court, plus les taxes seront élevées.



IRAN – pour la première fois depuis l'avènement de la République islamique, un président français pourrait s'y rendre en visite officielle. "J'irai au moment voulu pour avoir un dialogue exigeant avec l'Iran", explique Emmanuel Macron.



AUTRICHE – Le futur chancelier autrichien s'appelle Sebastian Kurz et il n'a que 31 ans. Le parti conservateur qu'il dirige, a remporté les élections législatives, en devançant les sociaux-démocrates. L'autre fait de cette élection est le score de l'extrême droite qui enregistre un score de plus de 25 %.



CATALOGNE – Ce lundi marque le dernier jour de l'ultimatum qu'a fixé Mariano Rajoy aux indépendantistes catalans, pour déterminer s'ils ont déclaré ou non leur indépendance. Madrid se laisse le droit de suspendre l'autonomie de la région.