publié le 16/10/2017 à 11:24

C'était le souhait des avocats de la défense. Dans l'affaire du meurtre de la petite Fiona, le procès a été renvoyé en appel à janvier 2018 a ordonné la cour d'assises de Haute-Loire lundi 16 octobre. Le procès de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf a pris un tournant vendredi, quand les avocats des deux accusés ont quitté la salle d'audience. Ils ont estimé que leur "probité" a été "mise en cause" par une avocate de la partie civile.



Vendredi matin, les avocats de la défense ont considéré que leur consœur - Me Marie Grimaud - les avait accusés de "subornation de témoin et de collusion". Ils ont réclamé des excuses et demandé que l'association Innocence en danger change d'avocat. Les excuses ont été faites mais ils ont tout de même quitté le procès, tandis que le président de la cour Étienne Fradin et Me Marie Grimaud tentaient en vain de les retenir.

Cécile Bourgeon, la mère de la fillette tuée en mai 2013 près de Clermont-Ferrand, a été jugée en première instance pour quatre délits, dont ceux de "non assistance à personne en danger" et "dénonciation de crime imaginaire", pour avoir élaboré le scénario de la disparition de l'enfant. Le beau-père avait lui été condamné à 20 ans de prison pour avoir entraîné la mort de Fiona.