et AFP

publié le 16/10/2017 à 17:58

L'Irlande essuie l'une des tempêtes les plus violentes de son histoire. Trois personnes ont été tuées par Ophelia, qui traverse le pays du Sud vers le Nord ce lundi 16 octobre, avec des vents allant jusqu'à 191 km/h, un record national d'après Météo France. Le gouvernement, qui a déclenché l'alerte rouge, parle d'une "crise nationale" qui affecte "tous les comptés, toutes les villes, toutes les zones" et craint que "des gens puissent se dire que la tempête est moins grave que prévue".



La police a confirmé le décès d'une femme d'une cinquantaine d'années dans un accident de voiture provoqué par la chute d'un arbre à proximité du village d'Aglish (sud), dans lequel une septuagénaire a également été blessée. Les autorités ont également annoncé la mort d'un homme d'une trentaine d'années, qui a succombé aux blessures provoquées par la tronçonneuse qu'il utilisait pour dégager un arbre couché par la tempête, dans la ville de Cahir (sud). La troisième victime est un homme, tué par la chute d'un arbre sur sa voiture alors qu'il conduisait au nord du pays, précise un porte-parole de la police.

Les habitants encouragés à rester confinés

Face aux comportements à risque de certains Irlandais et aux "risques mortels" entraînés par les vents violents, les écoles, de nombreux services publics, transports et commerces ont été fermés. Les habitants sont encouragés à rester confinés chez eux. Pour l'heure, 210.000 foyers et commerce sont privés d'électricité.

L'Irlande du Nord a quant à elle été placée en "alerte orange", et devrait essuyer la tempête Ophelia ce lundi soir. Le Pays de Galles, l'Écosse et une partie de l'Angleterre sont en vigilance jaune ces 16 et 17 octobre. Le territoire français devrait être épargné, les "vents violents liés à Ophelia séviront bien au large de la pointe bretonne", annonce Météo France.