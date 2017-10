publié le 16/10/2017 à 13:20

Dimanche soir, le président Emmanuel Macron a fait carton plein en rassemblant près de 11.4 millions de spectateurs, sur TF1, LCI, et internet. Il réalise ainsi la troisième meilleure audience de 2017 toutes télévisions confondues, a indiqué TF1.



Emmanuel Macron s'est employé à faire la pédagogie des réformes mise en œuvre depuis son élection. Il a notamment tenu à corriger l'image de président des riches que certains lui prêtent, en justifiant par exemple sa réforme de l'ISF. Aucun mot sur l'écologie ou l'Europe, mais les bureaux de l'Élysée sont satisfaits de l'exercice présidentiel.

Dans l'entourage du président, on se félicite en effet des chiffres d'audience. L'objectif de replacer l'action de l'exécutif dans son contexte "a été rempli", explique-t-on à l'Élysée. "Je l'ai écouté hier soir, mais on n'a rien appris de nouveau", estime cependant une auditrice au micro de RTL. D'après un sondage Harris Interactive pour RMC publié lundi, 61% des Français estiment ne pas avoir été convaincus par la prise de parole du président.



À écouter également dans ce journal

EMPLOI – On en sait plus sur la taxation des contrats courts. D'après Les Échos les cotisations patronales pourront varier de 2 à 10 % en fonction de la durée du contrat dans l'entreprise. Plus le contrat sera court, plus les taxes seront élevées.



FONCTIONNAIRE – Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin reçoit ce lundi à Bercy les syndicats de fonctionnaires pour un "rendez-vous salarial". Au programme, plusieurs questions comme leur pouvoir d'achat, ou le jour de carence.



VIOLENCES - Le gouvernement compte présenter l'an prochain un projet de loi contre les "violences sexistes et sexuelles". D'après la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, le harcèlement de rue sera reconnu par la loi. "Ce sera une priorité de la police de sécurité du quotidien", a-t-elle expliqué ce matin au micro de RTL.



SOMALIE - 276 personnes ont été tuées et 300 blessées dans un attentat au camion piégé dans le centre de Mogadiscio, samedi 14 octobre. C'est la pire attaque terroriste jamais vécue par le pays.



IRLANDE - Les écoles et les administrations seront exceptionnellement en prévision de l'arrivée de l'ouragan Ophelia. Huit comtés de l'ouest et du sud du pays ont été placés en "alerte rouge".