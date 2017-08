Le journal de 18h : 2.000 hectares partent en fumée en Haute-Corse

publié le 12/08/2017 à 18:50

Les pompiers restent à pied d'œuvre en Corse ce samedi 12 août, pour contenir les flammes qui ont déjà détruit 2.000 hectares de végétations en l'espace de quelques heures. Même si la situation s'améliore, les secours restent très prudents, car les vents soufflent encore à plus de 60 kilomètres/heure et cela pourrait très vite aggraver à nouveau la situation. Des milliers de personnes ont été évacuées vers des écoles et des refuges par mesure de sécurité.



Le président de la République Emmanuel Macron a mis ses vacances entre parenthèses et salué les pompiers de Haute-Corse pour leur travail sur le terrain. Selon la préfecture, le feu est désormais "contenu, mais pas maîtrisé", mais il "ne représente plus une menace pour les habitants". Par ailleurs, aucune victime n'est à déplorer. Un suspect a été arrêté à Bastia et placé en garde à vue dans la nuit du vendredi 11 août. Il est soupçonné d'avoir allumé trois incendies.

À écouter également dans ce journal :

- Incendie dans le Gard : le feu s'est déclaré aux abords de la commune de Chusclan près de Bagnols-sur-Séze. Une vingtaine d'hectares de garrigues sont partis en fumée. Mais le feu est actuellement fixé.

- Isère : un homme de 29 ans a tué sa compagne à coups de couteau à leur domicile d'Heyrieux, dans la nuit du vendredi 11 août.



- Dans une interview du Monde, le Cardinal Barbarin a confié ses regrets et "ses erreurs de gouvernance" dans l'affaire Bernard Preynat, prêtre de son diocèse soupçonné d'agressions sexuelles.



- Le président Emmanuel Macron appelle à prévenir toute escalade des tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord.



- Égypte : plus de 40 personnes sont mortes dans la collision entre deux trains, vendredi 11 août près d'Alexandrie.



- Inde : au moins 60 enfants sont morts en 5 jours dans un hôpital public. Les médias locaux mettent en cause la pénurie de bonbonnes d'oxygène dans l'établissement. Une enquête a été ouverte.



- Nuit des étoiles : une pluie d'étoiles filantes est prévue ce samedi soir.



- Circulation : 720 kilomètres de bouchons cumulés ont été enregistrés samedi 12 août.



- Mondiaux d'athlétisme : le Français Kevin Mayer en tête du Décathlon.