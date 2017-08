Emmanuel Macron croit savoir pourquoi sa popularité a baissé

publié le 09/08/2017 à 11:56

C'est sur une baisse importante dans les sondages qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe partent en vacances ce mercredi 9 août. La rentrée devrait amorcer un tournant dans la communication du président de la République qui qui compte s'appuyer davantage sur la parole des conseillers et des ministres dans les médias.



À l'Élysée, on explique que le chef de l'État "ne cache pas les difficultés aux Français et il le paie dans les sondage", rapporte Le Canard Enchaîné. Des conseillers estiment que cette baisse est "normale" car le Président "paie les erreurs de communication, comme la gaffe des cinq euros sur les APL". Un autre indique que "contrairement à ses prédécesseurs, il ne cesse de dialoguer avec les Français lors des déplacements qu'il multiplie. Et ça finira par payer".



Et qu'en pense Emmanuel Macron ? En privé, le président de la République semble avoir trouvé les raisons de cette chute dans les sondages : le groupe de la majorité inexpérimenté. La faute incomberait aussi aux ministres qui ne "s'expriment pas assez dans la presse", note le journal. Dernière raison évoquée : Édouard Philippe, "le premier ministre qui n'imprime pas dans l'opinion", aurait dit le Président.



Le Canard Enchaîné précise que le premier ministre a tenu à se défendre de cette accusation lors de son entretien au Parisien début août. "Regardez ma vie politique. Je n'ai jamais cherché à être spectaculaire. J'essaie d'être sérieux, solide, de monter au créneau quand c'est nécessaire. L'omniprésence ne me semble pas être gage d'efficacité gouvernementale".