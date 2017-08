publié le 09/08/2017 à 23:22

Pierre-Ambroise Bosse a remporté la finale du 800 mètres aux Mondiaux d'athlétisme de Londres au terme d'une course grandiose. Quelque 200 mètres avant la ligne d'arrivée, il a lancé son sprint. Ses concurrents n'ont jamais pu le rattraper.





Mehdi Baala, médaillé européen, mondial et olympique et aujourd'hui directeur de la performance des équipes de France a vécu un grand moment d'athlétisme. "Ça fait énormément de bien. C'est rare ! il n'y en a que 6 dans l'histoire de l'athlétisme français qui ont réussi à aller chercher une médaille d'or dans un championnat du monde", a-t-il déclaré au micro de RTL.



Joyeux, fantasque, blagueur, qui ne se prend pas au sérieux : en plus d'une grande performance sportive, Pierre-Ambroise Bosse est aussi un athlète atypique que les Français ont pu observer et découvrir. "Lui, il n'est pas comme les autres, il a sa manière de faire et de dire les choses", décrit Mehdi Balaa, qui semble apprécier le jeune Nantais de 25 ans.



"Ce qui m'a plu, c'est qu'il a fait preuve d'humilité quand il a franchi la ligne. Ça a été d'une sobriété à toute épreuve. La classe... La classe, jusqu'au bout !", se délecte Mehdi Balaa.