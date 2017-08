publié le 12/08/2017 à 17:37

Avis aux passionnés d'astronomie et aux amateurs de grand spectacle. La traditionnelle pluie estivale d'étoiles filantes des Perséides (du nom de la constellation de Persée), qui peuvent être observées entre le 17 juillet et le 24 août, connaîtra son pic, samedi 12 août. Les connaisseurs savent bien que ce ballet d'étoiles filantes ou de larmes de Saint-Laurent, ces minuscules grains de poussières qui proviennent de la ceinture de débris laissés par la comète 109P/Swift-Tuttle, se produit tous les étés dans l'hémisphère nord. À cette période de l'année, la Terre traverse, en effet, cet essaim de météores. En pénétrant les hautes couches de l'atmosphère, ces poussières s'enflamment et laissent derrière elle une traînée lumineuse.



À en croire les sites spécialisés, les "bolides" seront particulièrement à scruter. "Un bolide est une étoile filante au moins aussi brillante que la planète Vénus et dont la traînée lumineuse sur le ciel peut s’allonger sur plusieurs dizaines de degrés avec une coloration verdâtre souvent perceptible à l’œil nu", explique le blog Autour du ciel.



Une bonne année ?

Si les conditions météo - plutôt mauvaises sur l'ensemble du pays - peuvent perturber quelque peu la chasse aux étoiles filantes, la trop forte luminosité de la Lune gibbeuse descendante (illuminée à 72%) pourrait gâcher le spectacle à son lever à 23h30. "Pour être honnête, ce n'est pas une bonne année" pour les Perséides, a déclaré Robert Massey, directeur exécutif par intérim de la Royal Astronomical Society (RAS) à Londres. "On pourra, avec de la chance, en voir peut-être 20 par heure". Soit cinq fois moins que certaines années.

Cependant, pour avoir une chance d'en repérer quelques unes, les villes, les agglomérations et leurs lampadaires sont à proscrire. Privilégiez les lieux dégagés, protégés par la lumière artificielle, tels que les champs et la plage pour vous installer. Au petit matin du dimanche 13 août, les observateurs les plus patients auront peut-être la chance d'apprécier "l'éclat impétueux de Vénus dans les premières lueurs de l'aube", prédit Autour du ciel.