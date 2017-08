publié le 11/08/2017 à 21:07

Où est Macron ? Le président de la République est resté très mystérieux sur la durée et la destination de ses vacances estivales. De nombreuses rumeurs circulent quant aux congés de Brigitte et Emmanuel Macron. Mesure de sécurité ou volonté d'éloigner les paparazzi ? L'Élysée garde le silence. Quoi qu'il en soit, après sa récente baisse de popularité, le président fera une pause de deux semaines.



Mais où peut bien partir Emmanuel Macron ? Le président est maître de sa communication, il le montre une fois de plus. "Je trouve que cette façon de court-circuiter la presse, faire des choses en direct du Facebook pour communiquer avec les Français, en boudant la vraie presse, ça me dérange", a expliqué Lara Marlowe, correspondante du Irish Times à Paris au micro de RTL vendredi 11 août.

Plusieurs destinations ont été évoquées, certaines à l'étranger et notamment en Italie. Contacté par L'Obs, L'Élysée a maintenu que Brigitte et Emmanuel Macron resteraient en France.



On refait le monde avec :

- Lara Marlowe, correspondante du Irish Times à Paris

- Jean-Christophe Ploquin est rédacteur en chef à La Croix

- Alexandre Malafaye, écrivain.