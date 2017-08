publié le 12/08/2017 à 13:57

Après plusieurs jours de surenchère entre Washington et Pyongyang, Emmanuel Macron a décidé d'intervenir. Le chef de l'État a fait part de "sa préoccupation devant l'aggravation de la menace balistique et nucléaire en provenance de Corée du Nord, qui porte atteinte à la préservation de la paix et de la sécurité internationales". "Le régime nord-coréen est aujourd'hui engagé dans une escalade dangereuse, qui fait peser une menace sérieuse sur la sécurité de ses voisins, ainsi que sur la pérennité du régime international de non-prolifération", écrit l'Élysée dans un communiqué.



Le chef de l'État veut ainsi que la communauté internationale agisse "de façon concertée, ferme et efficace afin d'amener la Corée du Nord à reprendre sans condition la voie du dialogue".Il appelle également "à la responsabilité de tous et à prévenir toute escalade des tensions".

"Avec les autres membres du Conseil de sécurité", la France demande à la Corée du Nord "de se conformer sans délai à ses obligations internationales et de procéder au démantèlement complet, vérifiable et irréversible de ses programmes nucléaires et balistiques", écrit la présidence française.