publié le 12/08/2017 à 12:04

Une mère de famille de 29 ans a été tuée chez elle par arme blanche dans la soirée du vendredi 11 août à Heyrieux, en Isère. "La victime présentait plusieurs blessures par arme blanche, dont l'une mortelle", a précisé le parquet. "Selon les premières constatations effectuées par les enquêteurs de la BR de Vienne et le médecin légiste, la victime a reçu 16 coups de couteau et a été égorgée", affirme pour sa part Le Dauphiné libéré. Fortement alcoolisé, son conjoint, âgé lui aussi de 29 ans, a été interpellé sur les lieux du drame et placé en garde à vue, d'après les informations du parquet de Vienne. Il n'avait pas encore pu être entendu ce samedi 12 août au matin.



L'audition du suspect devrait permettre d'en savoir plus sur les circonstances exactes du drame. Alertés aux alentours de 22 heures, "les secours ont découvert (le) corps (de la jeune femme) près de la porte d'entrée, à l'intérieur du domicile du couple", a précisé le parquet de Vienne, confirmant une information du Dauphiné libéré.

Trois enfants, "âgés de 3 à 8 ans" selon le quotidien régional, l'un du couple et deux issus d'une précédente union de la victime, se trouvaient au domicile familial lors de la découverte du corps. Les enfants, qui n'ont pas été blessés, ont été pris en charge médicalement et psychologiquement et confiés à des proches. Une enquête pour homicide a été diligentée par le parquet de Vienne.