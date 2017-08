publié le 11/08/2017 à 19:38

Deux importants incendies sont en cours ce vendredi 11 août en fin de soirée à Sisco et en Balagne (Haute-Corse). Près de 1.500 hectares de végétation ont été ravagés dans ces violents feux qui ont débuté dans la commune de Nonza ce vendredi. L'incendie qui s'est déclaré aux alentours de 2 heures du matin n'était toujours pas maîtrisé vendredi soir. Il a continué sa progression vers l'Est, aidé par des vents violents.



"Le feu a basculé du côté Est, une zone plus urbanisée, (et s'est dirigé) vers la commune de Sisco", a indiqué à l'AFP un responsable des secours dans la soirée. Il a précisé que l'incendie se propage très vite en raison du site qui est en pente. Le feu connaît une forte recrudescence depuis la fin de la matinée, en raison du vent qui souffle jusqu'à 120 km/h. Près de 240 hommes et 45 engins sont engagés, mais les avions ne peuvent pas voler à cause des rafales de vent, ont précisé les secours.

#Incendie #CapCorse Le feu progresse toujours ¿N'empruntez pas le réseau routier.RD 80 fermée entre Erbalunga-Sta Severa pic.twitter.com/McVT0Yp5lc — Préfet Haute-Corse (@Prefet2B) 11 août 2017

La préfecture rapporte que le feu n'a pour l'instant fait aucune victime mais nécessité l'évacuation de plus de 700 personnes. Selon des informations de Corse Matin, le feu menace également des habitations. Selon le préfet, 500 personnes ont quitté leur camping à Pietra Corbara, et 180 autres à Sisco pour trouver refuge dans des couvent, école ou chez des habitants. La route départementale 80 a été fermée par les autorités qui conseillent aux habitants de rester chez eux. "La progression du feu est rapide en raison de vents violents qui soufflent jusqu'à 100 km/h en moyenne", a précisé Gérard Gavory.

Les autorités appellent à la prudence

Les pompiers doivent faire face à plusieurs autres départs de feu sur le territoire. Un incendie s'est déclaré dans la commune de Mansu, aux alentours de 16 heures. Selon des informations de Corse Matin, les flammes progressent rapidement et se dirigent vers la forêt de Bonifatu qui s'étend sur près de 3.000 hectares.



Les autorités ont appelé à la plus grande prudence dans le Var et la Haute-Corse, en raison d'un fort danger d'incendies liés à une très forte sécheresse et aux fortes rafales de mistrals prévues.



En début de semaine, les pompiers de Haute-Corse avaient publié une lettre ouverte "aux citoyens et aux incendiaires", faisant état de leur "écœurement", "épuisement", et "surexposition humaine et matérielle". Depuis mi-juillet, le sud-est de la France et la Corse connaissent des incendies à répétition qui ont ravagé plus de 7.000 hectares de végétation.