Le journal de 12h30 : Emmanuel Macron à Berlin

publié le 15/05/2017 à 13:33

Au lendemain de la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron, le chef de l'État se rend, comme ce fut le cas pour Nicolas Sarkozy et François Hollande, en Allemagne pour son premier voyage à l'étranger en tant que président de la République. Le candidat d'En Marche ! avait déjà rencontré la chancelière en mars dernier lors de sa campagne. Ce lundi, l'entretien est fixé à 17h30 et sera suivi d'une conférence de presse commune et d'un dîner.



Européen convaincu, Emmanuel Macron souhaite que cette institution soit avant tout un moyen de protéger les citoyens davantage qu'une menace. Il désire également collaborer d'égal à égal avec Angela Merkel. Il bénéficie quoi qu'il en soit d'un a priori très positif de l'autre côté du Rhin, où la grande majorité des médias ont salué son élection, jugeant qu'elle ouvrait une nouvelle ère pour la France après des décennies d'une alternance classique entre la gauche et la droite.

À écouter également dans ce journal

- On attend toujours la nomination du Premier ministre d'Emmanuel Macron. L'annonce, qui devait avoir lieu dans la matinée du lundi 15 mai, a été retardée. C'est le député-maire du Havre Édouard Philippe qui est le favori pour faire son entrée à Matignon.

- Cyberattaque : l'attaque d'un "ransomware" ce week-end a durement touché certains sites. C'est le cas de l'usine Renault de Douai (Nord), qui est à l'arrêt lundi 15 mai.



- Justice : Jean-Jacques Defaix, le "Madoff breton" a été reconnu coupable d'escroquerie envers des centaines de personnes et a été condamné à cinq ans de prison.



- Jeux olympiques : la délégation du CIO chargée d'évaluer les candidatures aux Jeux d'été de 2024 est actuellement à Paris pour y visiter les différents sites du dossier de la capitale.