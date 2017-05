Macron : dans quel état le nouveau président trouve-t-il la France ?

publié le 15/05/2017 à 08:00

C'est un pays affaibli, par rapport à ce qu'il était il y a dix ans, dont Emmanuel Macron prend les commandes. Il y a un chiffre terrible, par lequel il faut commencer ce bilan de santé économique du pays : depuis dix ans, le nombre de chômeurs a augmenté, chaque jour, de 370 personnes. Au total, le nombre de chômeurs est passé de 2,2 millions à 3,5 millions sur les deux derniers mandats (Sarkozy et Hollande). Et encore ne s'agit-il que des chômeurs dits de catégorie A, c'est-à-dire de la mesure la plus étroite du chômage.



On a quand même vu une petite amélioration timide. Sur l’année 2016, la France a quand même créé près de 200.000 emplois, avec une croissance faible. Cela a été confirmé ces jours-ci, avec les chiffres du premier trimestre 2017, qui sont du même ordre. Cela n'a pas suffi à faire baisser fortement le chômage, mais c'est une embellie. Ce sont probablement les effets tardifs du pacte de compétitivité.