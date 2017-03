et AFP

publié le 16/03/2017 à 15:04

Le favori des sondages a rendez-vous outre-Rhin. Comme le rapporte l'AFP, Emmanuel Macron doit rencontrer Angela Merkel à Berlin dans l'après-midi du 16 janvier. Une rencontre qui fait de lui l'un des très rares candidats à l'élection présidentielle reçus par la chancelière allemande : avant lui, seul François Fillon a eu droit à cet honneur, à la fin du moi de janvier, juste avant que n'éclate le scandale des soupçons d'emplois fictifs.



La chancelière avait fait savoir fin janvier qu'elle était disposée à rencontrer les différents candidats français, à l'exception de Marine Le Pen, aux positions anti-immigration et anti-euro. Emmanuel Macron, à la sensibilité réformatrice et pro-européenne, se rapproche plus de la ligne de la chancelière. De fait, cette visite n'est pas symbole de "soutien" d'Angela Merkel mais un moyen de soigner "les relations avec la France", selon une porte-parole du gouvernement allemand, Ulrike Demmer.

Malgré tout, Emmanuel Macron bénéficie d'une image positive dans les médias allemands. "Le beau gosse qui lisait Goethe", titrait récemment le quotidien conservateur Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ce même journal avait dressé un portrait très élogieux de sa femme, Brigitte Macron. À l'inverse, les scandales qui handicapent la campagne de François Fillon sont jugés avec sévérité dans un pays intransigeant sur l'éthique des politiques. Selon un récent sondage, Emmanuel Macron l’emporterait au second tour de l'élection présidentielle face à la candidate Front national.