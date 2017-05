JO Paris 2024 : après la présentation du projet, la visite des sites

publié le 15/05/2017 à 08:19

"Présentation de projet exceptionnelle et bien détaillée", portée par des athlètes engagés dans la candidature : Paris 2024 a, semble-t-il, réussi, dimanche 14 mai, son premier examen de passage, à en croire le président de la commission d'évaluation du CIO, Patrick Baumann, au premier des trois jours de visite. "Cette première journée a été consacrée à la présentation du dossier et à un certain nombre de questions-réponses posées de la part des membres de la commission sur tout ce qui touche notamment aux transports et à la sécurité", a expliqué lundi 15 mai sur RTL Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Ce lundi sera consacré à la visite des sites.



Est-ce gagné pour Paris, au regard de ce premier satisfecit ? Denis Masseglia se montre prudent, échaudé par l'échec de la candidature de 2012. "On travaille sur le dossier depuis deux ans de manière extrêmement intense, et avec un certain nombre d'atouts", assure-t-il. "C'est toujours une comparaison par rapport au dossier précédent (...). On a fait en sorte de gommer tous les points faibles qu'on pouvait avoir pour avoir aujourd'hui un dossier qui séduit", poursuit-il.