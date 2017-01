REPLAY - Le bilan de François Hollande a été passé au crible par les candidats, jeudi 12 janvier, tandis que le positionnement d'Emmanuel Macron a soulevé des interrogations.

par Jérôme Chapuis publié le 13/01/2017 à 07:35

Loi travail ou revenu universel, le premier débat entre les sept candidats de la primaire de la gauche a connu son lot de divergences, le tout dans une ambiance très policé. Pendant près de 2h30, les compétiteurs ont longuement disserté sur le bilan du quinquennat de François Hollande. Arnaud Montebourg a évoqué un "échec sur le chômage", tandis que Benoît Hamon a déploré un sentiment "d'inachevé" et Vincent Peillon regretté une "incompréhension avec les Français". Jean-Luc Bennahmias et François de Rugy, qui n'ont pas de responsabilité dans les cinq années écoulées, n'ont pas été plus positifs, estimant que le quinquennat a été "contrasté" et que l'exécutif aurait pu "mieux faire.



Le ton est également monté lorsque le nom d'Emmanuel Macron a été évoqué. Arnaud Montebourg s'est par exemple interrogé sur le positionnement politique de l'ancien ministre de l'Économie. "Pour moi il est un peu Monsieur X, est-il de droite ? Est-il de gauche ? Que veut-il ?", a-t-il lancé. "Sortons de ces petites querelles, soyons à la hauteur de l'histoire, faisons gagner la gauche", a rétorqué Vincent Peillon.

À écouter également dans ce journal :

- Météo : après la forte tempête hivernale qui a soufflé sur la moitié nord du pays, dans la soirée de jeudi, Météo France a levé la vigilance rouge pour vent violent qui concernait cinq départements (Seine-Maritime, Ardennes, Somme, Aisne, Oise). Néanmoins, selon la nouvelle carte de l'institut météorologique publiée vendredi 13 janvier à 6 heures, onze départements du nord-ouest du pays demeurent en alerte orange pour des chutes de neige et des risques de verglas.



- L'Assemblée nationale a voté de façon inattendue jeudi soir l'obligation d'installer des caméras de surveillance dans les abattoirs à partir de 2018. Une mesure souhaitée par les radicaux de gauche et les associations de protection animale.



- Thomas Pesquet, qui séjourne dans la Station spatiale internationale (ISS) depuis le 20 novembre, effectuera vendredi sa première sortie dans l'espace pour installer de nouvelles batteries. Il réalisera cette opération avec l'Américain Shane Kimbrough, l'actuel commandant de l'ISS.



- Marine Le Pen s'est rendue dans la Trump Tower, jeudi 12 janvier à New York, sans pour autant rencontrer le président-élu ou son entourage. Au micron de RTL, la présidente du Front national a qualifié ce déplacement de privé.



- Egyptair : un smartphone à l'origine du crash ? L'enquête a relevé une coïncidence troublante entre l'endroit où était posé le téléphone du copilote et les premières alertes.