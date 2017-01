REVUE DE TWEETS - De nombreuses personnes ont commencé ironiquement à chercher la "Musulmanie" sur une carte.

Vincent Peillon lors du premier débat de la primaire de la gauche, le 12 janvier 2017

par Clémence Bauduin publié le 12/01/2017 à 23:21

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"La boulette de la soirée" pour certains. Vincent Peillon, candidat de la primaire de la gauche, a commis une erreur lors du débat de la Belle alliance populaire, jeudi 12 janvier. Ce débat, organisé par RTL, TF1 et L'Obs, était le premier de la campagne en vue de l'élection du candidat du PS et ses alliés qui se tiendra les 22 et 29 janvier. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, a évoqué les victimes du terrorisme, des personnes tombées sous les balles de Mohamed Merah au père Hamel, tué à Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet 2016.



Dans cette forme d'hommage, sobre, qui lui permettait par ailleurs d'introduire la nécessité de maintenir une haute sécurité en France pour se prémunir du terrorisme, le candidat a évoqué "deux appelés du régiment" tués à Montauban par Mohamed Merah, en 2012, "dont un d'origine musulmane". La formule, qui sous-entend que l'islam est une origine, a déclenché la colère de nombreux internautes. Ces derniers ont ainsi cherché à localiser sur une carte "la Musulmanie" ou fait savoir leur surprise d'apprendre, au cours de cette soirée, qu'ils étaient "d'origine catholique".

Peillon a fait la boulette de la soirée avec l'origine musulmane #PrimaireLeDébat — gen el malki (@gelmalki) 12 janvier 2017

Je découvre que je suis « d'origine catholique. » C'est plutôt comique pour un athée. #originemusulmane — Marcel Sel (@marcelsel) 12 janvier 2017