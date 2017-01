Le candidat "Écologistes !" à la primaire de la gauche a fait allusion à une chanson peu connue du grand public pour expliquer son opposition à un ralliement à Jean-Luc Mélenchon.

Crédit : Capture TF1 François de Rugy lors du premier débat de la primaire de la gauche

par Philippe Peyre publié le 12/01/2017 à 23:45

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Avec Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et le vainqueur de la primaire de la gauche, il y aura bien trois candidatures à gauche à la présidentielle. Lors du premier débat de la primaire ce jeudi 12 janvier, il a donc été demandé aux sept candidats s'il seraient prêts, dans le cas où ils seraient dans la position la moins favorable, à s'effacer derrière le candidat de la "France Insoumise" ou celui de "En Marche !".



Le candidat "Écologistes!" à cette primaire s'est opposé à cet éventuel ralliement en citant notamment Jean-Luc Mélenchon dans une sortie quelque peu surprenante : "Ça me fait penser à une petite chanson dont le refrain, il y a quelques années, était 'C'est l'agneau qui invite le loup à dîner' parce que c’est clair et net, Jean-Luc Mélenchon ne va pas se retirer", a-t-il lancé. Une allusion à une chanson de Bénabar, L'agneau, peu connue du grand public et dans laquelle le chanteur dénonce la naïveté dont peut faire preuve l'Homme.



Le député de Loire-Atlantique a conclu son propos en martelant que seuls les Français ont le pouvoir de choisir : "La seule perspective que nous devons avoir c'est de nous adresser aux Français et ce sont eux qui trancheront".