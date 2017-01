Sylvia Pinel, Jean-Luc Bennahmias et François de Rugy affolent Google

Le premier débat de la primaire de la gauche a offert une tribune en or aux outsiders selon les recherches effectuées sur internet.

par Geoffroy Lang publié le 13/01/2017 à 01:33

La campagne pour la primaire de la gauche est rentrée dans sa dernière ligne droite ce jeudi 12 janvier, avec le premier débat entre les 7 candidats sur RTL et TF1. Pendant près de 2h30, Jean-Luc Bennahmias, François de Rugy, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel et Manuel Valls ont courtoisement ferraillé pour mettre en valeur leurs idées avant le scrutin des 22 et 29 janvier.



Le ton très modéré de ce premier débat n’a pas permis aux favoris de ce scrutin de se démarquer de leurs concurrents, et ce sont peut-être les outsiders qui ont finalement réussi à tirer leur épingle du jeu. C’est en tout cas ce que révèlent les recherches des internautes sur Google pendant ce premier débat. Sylvia Pinel, la candidate du PRG, a été ainsi la candidate la plus plébiscitée sur la toile, devant Jean-Luc Bennhamias (Front démocrate) et François de Rugy (Écologistes !).

On retrouve ainsi le trio qui fermait la marche dans notre sondage Kantar Sofres - Onepoint du 8 janvier, où Jean-Luc Bennahmias et François de Rugy terminaient bons derniers (2% des voix), derrière Sylvia Pinel (6% des voix). Comme on pouvait s’y attendre, ce premier débat a offert aux "petits candidats" une opportunité unique pour gagner en notoriété.



Les questions les plus posées à propos des stars inattendues de ce premier débat ont également de quoi surprendre. Les internautes s’interrogent par exemple sur les modalités pour pouvoir soutenir François de Rugy ou contacter Sylvia Pinel, ou encore sur les raisons de la participation de Jean-Luc Bennhamias à la primaire de la gauche.