Météo France place 53 départements en vigilance vent, neige et verglas

Une grande moitie nord de la France est en vigilance orange jeudi 12 janvier.

Autoroute sous la neige (illustration).

par La rédaction numérique de RTL publié le 12/01/2017 à 11:10

Une vague de froid va s'abattre sur l'ensemble du territoire français. Météo France a placé pas moins de 53 départements en vigilance orange au vent, neige et verglas. De fortes tempêtes hivernales sont attendues, alors que la moitié nord du pays est placé "sous un ciel très nuageux et faiblement pluvieux", explique l'établissement de prévisions météorologiques.





Cette alerte concerne une vaste zone allant de la Bretagne à l'Alsace, en passant par le Nord, l'Ile-de-France, la Bourgogne et le Centre.



Les départements concernés sont : Aisne (02), Allier (03), Ardennes (08), Aube (10), Calvados (14), Cher (18), Côte-d'Or (21), Côtes-d'Armor (22), Doubs (25), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Jura (39), Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Manche (50), Marne (51), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Morbihan (56), Moselle (57), Nièvre (58), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Puy-de-Dôme (63), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Vendée (85), Vosges (88), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Le bulletin météo de Météo France

Cet épisode météorologique devrait prendre fin vendredi à 18 heures, selon les prévisions de Météo France.

Plus d'informations dans quelques instants sur RTL.fr.