La présidente du Front national, en déplacement à New York, est présente dans la tour de Donald Trump, qui sera investi à la Maison Blanche le 20 janvier.

Un déplacement privé qui pourrait prendre une allure beaucoup plus officielle. Marine Le Pen, actuellement présente à New York, a été aperçue dans la Trump Tower, selon les informations de notre correspondant présent sur place. La présidente du Front national a été vue prenant un café au Trump Ice Cream Parlor, situé au rez-de-chaussée de la Trump Tower, avec trois hommes, dont son compagnon Louis Aliot, vice-président du parti.



Interrogée par des journalistes pour savoir si elle était là pour rencontrer le futur président des États-Unis, elle a refusé de répondre. Aucune rencontre n'a officiellement été fixée entre le Marine Le Pen et Donald Trump, qui sera investi le 20 janvier prochain à la Maison Blanche.



Invité de BFM TV jeudi 12 janvier, David Rachline a assuré que ce déplacement n'était pas "politique". "S'il y avait des informations politiques importantes que je devais vous donner, je vous les livrerais", a expliqué le directeur de campagne de Marine Le Pen assurant qu'il "n'était pas question" d'une rencontre avec Donald Trump.