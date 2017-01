Au second tour, l'ancien Premier ministre pourrait être devancé par Arnaud Montebourg qui recueillerait 53% des suffrages, ou se trouver à égalité parfaite avec Benoît Hamon, selon un sondage Kantar Sofres Onepoint pour RTL.

09/01/2017

"Un match à trois". Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon apparaissent comme les potentiels leaders de la primaire de la gauche, selon un sondage Kantar Sofres - Onepoint réalisé pour RTL, commenté ici par Emmanuel Rivière, sondeur pour Kantar. La primaire de la Belle alliance populaire aura lieu les 22 et 29 janvier pour désigner le candidat de la gauche à la présidentielle. Valls, Montebourg et Hamon devancent largement Vincent Peillon et les autres candidats de ce scrutin, François de Rugy, Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias.



Au premier tour, "l'avantage revient à Manuel Valls, qui se détache nettement auprès de l'électorat (36%)", selon Emmanuel Rivière. Arnaud Montebourg et Benoît Hamon se partagent globalement le même électorat, ce qui explique que "les deux hommes se neutralisent au premier tour". Mais ce phénomène inverse la tendance au second tour, puisque "les électorats de Montebourg et Hamon s'additionnent", de telle sorte que Manuel Valls pourrait être légèrement devancé par Arnaud Montebourg et se retrouver à égalité avec Benoît Hamon en cas de duel avec ce dernier.



Si cette primaire se limite à un "noyau dur" des électeurs socialistes, Manuel Valls se trouvera normalement en bonne posture dans les résultats. Mais si, comme l'indique l'enquête, des électeurs de l'extrême gauche, de la droite et de l'extrême droite, "moins favorables à Manuel Valls", se mobilisent pour cette primaire, alors l'ancien chef de gouvernement pourrait se trouver dans une situation moins confortable. Reste à noter que ce premier baromètre est réalisé avant le début des débats, susceptibles de changer la donne.