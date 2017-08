publié le 18/08/2017 à 14:23

L'Espagne a été touchée par deux attentats les 17 et 18 août. D'abord à Barcelone où une fourgonnette blanche a foncé sur la Rambla, l'artère touristique de la ville. 13 personnes ont été tuées, une centaine blessées dont 26 Français. En tout, quatre suspects ont été interpellés par les autorités locales.



À minuit à Cambrils, station balnéaire située à 120 kilomètres au sud de Barcelone, un nouvel attentat a eu lieu. Cinq "terroristes présumés", qui avaient foncé dans la foule, ont été abattus par la police. Un nouveau bilan fait état d'un mort à Cambrils.



Au lendemain de ces deux attaques, l'Espagne se réveille en deuil. Au vu du grand nombre de ressortissants français en Catalogne et les touristes français présents, le Quai d'Orsay a mis en place une cellule de crise pour contacter les proches. Parmi la centaine de blessés, 26 sont Français et 11 sont dans un "état grave".

Contacter les numéros d'urgence du consulat et du Quai d'Orsay

Depuis l'alerte de l'attentat à Barcelone, le consulat a mis en place un numéro d'urgence : + 34.93.270.30.35 (consulat général de France à Barcelone). Une cellule de crise a aussi été ouverte à Paris joignable au : 01 43 17 51 00. "Les Français résidents à Barcelone ou de passage sont invités à éviter le secteur et à rassurer dans les meilleurs délais leurs proches afin d’éviter l’engorgement des numéros d’urgence", explique le Quai d'Orsay sur son site officiel.



Les hôpitaux de Barcelone ont aussi lancé un appel aux dons du sang pour "pallier de possibles pénuries" en sang pour les blessés. Avec le #donaciondesangre et les numéros des téléphones des hôpitaux de la ville, il est possible de contacter pour avoir des renseignements.

Se necesita sangre en Barcelona#donaciondesangre pic.twitter.com/PLjCsbUvG9 — gloria campelo migue (@gloris72) 17 août 2017

Vérifier le Safety Check sur Facebook

Sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi vérifier si vos proches ont activé le Safety Check sur Facebook. Il a été remis en place jeudi, peu de temps après la première attaque. Le dispositif permet aux utilisateurs de Facebook se trouvant dans la ville espagnole et ses environs de préciser qu'ils sont en sécurité. Il permet aussi d'envoyer des messages à ses amis pour savoir s'ils vont bien et obtenir des informations sur l'attaque.