publié le 18/08/2017 à 15:22

14 morts et une centaine de blessés. La journée de jeudi 17 août et la nuit qui l'a suivie ont endeuillé la Catalogne, l'Espagne, et l'Europe. Pour Frédéric Encel, chercheur en géopolitique, cette attaque est pourtant d'une "extrême banalité". "Aujourd'hui, les islamistes terroristes radicaux tentent, et malheureusement réussissent, à tuer le plus de personnes possible avec des moyens absolument limités, dérisoires en termes de coûts, explique Frédéric Encel. Et ça, c'est aujourd'hui un scénario auquel il va falloir s'accoutumer. Il est quasiment, sur le plan logistique, technique, impossible d'empêcher ce type d'attentats."



En outre, d'après le spécialiste, ce type d'attaque "nécessite une véritable organisation ou plus exactement une véritable coordination, d'une part, et, d'autre part, un degré de fanatisme absolument incandescent comme celui des islamistes radicaux. C'est très important de rappeler que [les attaques n'ont pas eu lieu] parce que l'Espagne fait partie de telle coalition, de façon tout à fait marginale d'ailleurs, ou parce que l'Espagne ou la Catalogne auraient telle ou telle responsabilité dans une laïcité que n'apprécieraient pas ces gens-là (les terroristes, ndlr). Pas du tout. C'est réellement Barcelone qui est touché. Regardez le nombre de personnalités qui ont été touchées. Barcelone est une ville qui est très à la mode, fréquentée par des jeunes et le mode de vie, pas seulement occidental, mais humaniste, ouvert, la mixité, sont absolument honnis par ces gens-là."

Concernant les attaques en elles-mêmes, Frédéric Encel estime qu'elles ont été "en principe" menées par Daesh, même s'il précise qu'"on a affaire, depuis quelques dizaines d'années maintenant, à ce qu'on appelle parfois 'un système de franchises'. C'est-à-dire que des organisations terroristes comme, à l'époque, Al-Qaïda, découvraient, parfois, ici ou là, qu'un ou deux individus plus ou moins isolés se revendiquaient d'elle pour obtenir davantage de couverture médiatique, et du coup [ces organisations] le revendiquaient à leur tour." "Donc ce système de franchises existe, mais en l'occurrence, le modus operandi [utilisé à Barcelone] est réellement celui de Daesh", estime encore le chercheur.



Seul "avantage", alors, à ce que ces attaques soient l'oeuvre de l'organisation terroriste islamiste, et non pas de loups solitaires : la prévisibilité, comme l'explique Frédéric Encel : "En général [Daesh] dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Et d'ailleurs, c'est l'apanage des fanatiques les plus jusqu'au-boutistes."