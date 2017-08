publié le 18/08/2017 à 14:08

Dimanche soir à 18h30, la messe de Notre-Dame se fera en hommage aux victimes de l'attentat de Barcelone qui a fait 13 morts et plus d'une centaine de blessés, dont 26 français. C'est ce qu'a annoncé le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris dans un message de soutien adressé à son homologue barcelonais, le cardinal Juan José Omella.





"Après l'horrible attentat de Barcelone, je tiens à vous assurer de ma prière pour les victimes et pour la communauté catholique de Barcelone et les catalans et toute l'Espagne", a-t-il écrit en l'assurant de sa compassion. "Je sais malheureusement combien ces meurtres peuvent traumatiser toute la population et que la présence de l'Église peut aider tout le monde à affronter cette épreuve".

La messe rendra également hommage aux victimes des autres attentats et catastrophes naturelles de l'été, notamment au Burkina Faso, au Pakistan et en Sierra Leone, a précisé une porte-parole de l'archevêché.

Message du Cardinal André Vingt-Trois adressé au Cardinal Juan José Omella, archevêque de Barcelone. #Barcelona https://t.co/wuf780xpsz pic.twitter.com/5XyCNn5Tbi — Cardinal Vingt-Trois (@avingttrois) 18 août 2017

Des hommages partout en France

Partout en France les initiatives se multiplient en soutien aux Barcelonais et aux victimes des attentats qui ont frappé la capitale catalane et la station balnéaire de Cambrils. Une messe sera également célébrée à l'église Saint-Jean de Caen vendredi soir à 18h30. A Nice, Lille ou encore Amiens les drapeaux sont en berne. A Bayonne un rassemblement a eu lieu à midi vendredi.



Dans les stades de France, une minute de silence sera également observée avant les matches de football de la Ligue 1 ce week-end. "En signe d'hommage et de solidarité avec les victimes de la tragédie de Barcelone survenue hier, la LFP a décidé d'observer une minute de silence sur tous les terrains" avant le coup d'envoi des rencontres de la 3e journée de Ligue 1 et de la 4e journée de Ligue 2", a indiqué la Ligue de Football Professionnel à l'AFP.



Les attentats de Barcelone et Cambrils ont fait 14 morts et plus de cents blessés parmi lesquels 26 Français, dont 17 dans un état grave.