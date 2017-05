Tanguy Pastureau : Macron a explosé la politique

publié le 13/05/2017 à 09:21

Dimanche, Emmanuel Macron, à peine élu, parlait au pied de la pyramide du Louvre, lieu qui lui correspond bien, puisque le musée renferme des statues d’éphèbes grecs qui lui ressemblent, sauf que lui a ses deux bras, ne lance pas de disques à poil et doit avoir un sexe de taille normale.



Et depuis, les télés s’emballent, on s’est déjà farci trois documentaires sur l’accession au pouvoir du gamin, où on voit Brigitte lui interdire de manger des Kit Kat, il a droit à un biscuit sans gluten par jour + 4 radis, et ne va pas passer l’été.



Macron, c’est la jeunesse, la beauté, la vitalité, et du coup, il rend ringard tous les gusses qui étaient là depuis toujours, même Christian Jacob, qui a la coupe mulet comme les footeux de 20 ans, fait vieux à côté. Macron, c’est Cristina Cordula en mec, il a réussi à rendre moderne Gérard Collomb, un type qui parle comme le Gollum du Seigneur des Anneaux, et Richard Ferrand, qui végète au PS depuis 1980, et que là on voit sur BFM tous les quarts d’heure, il a pris la loge de Philippot, lequel est obligé, avant le direct, de se faire maquiller aux toilettes, comme dans les clips de George Michael.



Macron a ubérisé le PS, rue de Solférino il reste juste Cambadélis qui lèche des sucres d’orge au Xanax. Manuel Valls l’a même dit, le PS est mort, et lui direct il a appelé Macron pour se mettre en marche, Valls c’est le type qui dîne au resto avec 2 potes, il y en a un qui fait un AVC et tombe dans sa purée, il dit à l’autre "Allez, mon José, la vie continue, prends un café gourmand !". Les mecs sont capables d’enterrer en quatre minutes le parti où ils ont passé une vie juste pour garder les tickets resto et le pouvoir. Le PS est en fait en train d'éclater en de multiples courants...