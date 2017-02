Affaire Penelope Fillon : "L'heure n'est plus à la réunionite", juge Christian Jacob

et Yves Calvi

publié le 15/02/2017 à 09:04

Un déjeuner pour tourner la page ? Si Nicolas Sarkozy est passé au second plan de la scène politique depuis sa défaite au premier tour de la primaire de la droite et du centre, François Fillon entend bien compter sur lui alors que la fronde de certains députés Les Républicains ne cesse de s'accentuer.



Pourtant, l'ancien chef de l'État se montre très critique vis-à-vis de la polémique actuelle qui gangrène la campagne présidentielle. Cité par Le Parisien, Nicolas Sarkozy évoque un véritable "gâchis". "Vous vous rendez compte, il m'a fallu deux ans pour remettre la famille en ordre de marche, et il ne lui aura pas fallu deux mois pour raviver toutes les guerres internes". Une véritable attaque alors que le quotidien régional assurait auparavant que Nicolas Sarkozy "gloussait de plaisir" face à ce scandale déclenché par Le Canard enchaîné.



Invité de RTL ce mercredi, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, a estimé que l'ancien président de la République allait sans doute apporter quelques "conseils" à François Fillon. "Nicolas Sarkozy s'est mis en retrait dans le cadre de l'action politique. En revanche, je pense qu'il va vraisemblablement apporter quelques conseils et puis aussi son sentiment sur la campagne, sur la mobilisation de notre famille politique", a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : "Il est celui qui a reconstitué notre parti politique. Il a une vraie expérience. Et je pense que François Fillon a aussi envie de se nourrir de l'expérience de Nicolas Sarkozy".