publié le 04/05/2017 à 11:01

Ce sont des lapsus qui ne passent pas inaperçus. Invité sur le plateau de LCI, hier, mercredi 3 mai, Gérard Collomb s'est emmêlé les pinceaux à plusieurs reprises. Le sénateur-maire de Lyon a confondu les deux candidats à la présidentielle, évoquant "Emmanuel Le Pen" et "madame Macron".



Le soutien des premières heures d'Emmanuel Macron a tout d'abord assuré : "Il est clair que nous nous définissons comme des patriotes. Si quelqu'un aime la France, aime la langue française, c'est évidemment Emmanuel Le Pen". S'il corrige son erreur avec l'intervention de la journaliste, il répète le même lapsus quelques secondes plus tard.

Avant d'enchaîner avec une nouvelle confusion : "Quand on voit madame Macron...". Gérard Collomb semble cette fois-ci réaliser son erreur et se reprend, un léger sourire dans la voix : "Quand on voit madame Le Pen, elle n'a pas la culture que peut avoir Emmanuel Macron sur la langue et l'amour des paysages de la France". Sur Twitter, les internautes ne sont pas tendres avec le sénateur-maire et sa confusion passagère.

Quand @audrey_crespo a pour @gerardcollomb bienveillance et sourire d'une jeune fille qui va voir son Papy Alzheimer le dimanche à l'hospice pic.twitter.com/0079LqQDLR — Père Lustuc¿u ¿¿ (@PereLustucru) May 4, 2017

Gérard Collomb, maire de Lyon, élu à l'unanimité Lapsus d'Or 2017 https://t.co/RO4FjBcEZt — Perspicace ! (@_Perspicace_) May 3, 2017