Quand Valérie Trierweiler souhaite "bon courage" à Brigitte Macron

publié le 12/05/2017 à 16:35

Se veut-elle la porte-parole des Premières dames ? Valérie Trierweiler, l'ex compagne de François Hollande a livré une interview au magazine Elle à paraître ce vendredi 12 mai et dans laquelle elle revient sur son expérience à l'Élysée. Elle se confie notamment sur l'avenir de Brigitte Macron et si elle n'avait qu'un seul conseil pour la femme du nouveau président de la République c'est : "Je n'aurais qu'un mot : Bon courage Brigitte!". L'ancienne compagne du président sortant ne garde probablement pas un bon souvenir de son expérience à l'Élysée, poussée vers la sortie en 2014, lorsque la liaison entre François Hollande et l'actrice Julie Gayet a été dévoilée.



Dans cet entretien, Valérie Trierweiler évoque également, l'affaire qui a éclaboussé le couple Fillon dans le désormais célèbre Penelopegate. Le sort de Penelope Fillon qui s'est retrouvée au cœur d'un scandale d'emplois fictifs ces derniers mois, semble avoir touché l'ancienne Première dame : "Disons que j'ai eu de l'empathie pour elle, car ce n'est jamais facile de subir la haine médiatique", confie-t-elle en connaissance de cause. Valérie Trierweiler avait en effet été de nombreuses fois prise pour cible par les internautes pendant et après sa relation avec François Hollande, notamment lors de la sortie de son livre Merci pour ce moment en 2014, dans lequel elle raconte son aventure élyséenne.