Tanguy Pastureau : 2012-2017, RIP le quinquennat Hollande

publié le 07/05/2017 à 09:40

C’est la fin d’un quinquennat, c’est une page qui se tourne. Je me souviens, lors de l’élection de François Hollande, en 2012, j’étais déjà le week-end avec vous, Bernard, on a vieilli ensemble, comme Peter et Sloane mais sans le succès ni le brushing. Peu à peu, tous les deux, on se ratatine, bientôt on pourra faire de la radio dans une caisse à chat.



Cinq ans passés à regarder Hollande glander, il a eu la même vie qu’une tortue marine qui aurait ingéré trop de plastique. Cinq ans à se poiler, Hollande c’est le roi du gag, dire qu’il est allé au Bataclan voir le comique Yassine Belattar, alors que c’est lui qui aurait dû grimper sur scène et dire à l’autre "Barre-toi, pauvre tanche, Cahuzac, c’est moi, Trierweiler, c’est moi, le scoot, c’est moi, la flotte, c’est moi, alors tu descends, tu vas dans le public, et tu laisses faire ceux qui savent".

Avec Macron, avec Le Pen, on va s’ennuyer, car ils sont aussi drôles qu’une visite de l’usine Cochonou quand on est musulman. Les humoristes, ces sous-êtres qui survivent en se moquant des autres, vont faire cinq ans soit sur l’accent de Louis Aliot, la seule première dame à bistouquette, soit sur l’âge de Brigitte, alors que quand Vincent Cassel, qui a 50 piges et la barbe du Captain Igloo au sortir du freezer, se tape une nana de 19 ans, tout le monde lui dit "Yes papa, bien joué, t’es un killer, et ça va pour les devoirs de maths ?"



Mercredi, Hollande fera son dernier Conseil des ministres, il dira au revoir à Cazeneuve, Le Drian, Ayrault, trois types tout blanc qu’on croirait sortis d’une pâte à crêpes, s’il avait voulu la parité, il aurait fallu qu’il prenne l’ensemble des mecs de Toure Kunda + 3 membres de Kassav. Il va saluer Michel Sapin, lequel, ému, lui dira "J’ai les boules". Il va s’étonner de l’absence de Jean-Vincent Placé, lequel sera devant le domicile de son successeur en train de faire des claquettes, tandis qu’il hurlera "Je sais aussi faire le café !". Mais François Hollande aura encore, dès demain, quelques tâches à accomplir...