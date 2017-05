Florian Philippot menace de quitter le Front national

publié le 11/05/2017 à 22:09

Et si le bras droit de Marine Le Pen quittait le Front national ? Florian Philippot a une nouvelle fois remis la question de l'euro sur le tapis. Et ce jeudi 11 mai sur BFM, le numéro 2 du parti est resté très clair sur la question. Il menace de quitter le Front national si le parti revient sur son projet de sortie de l'Euro : "Si le Front garde l'euro ? Bien sûr que non. Je ne suis pas là pour garder un poste à tout prix et défendre l'inverse de mes convictions profondes. Je ne crois pas un seul instant qu'un parti qui défende la nation, la France, renonce à un débat qui est essentiel" a-t-il déclaré.



Poursuivant sa mise en garde contre un revirement, il a ajouté : "Que la question soit posée, moi ça ne me choque pas. Mais je pense qu'on y perdrait en crédibilité. Ceux qui pensent qu'on y gagnerait se trompent".

La question de la sortie de l'euro, proposition phare du programme de Marine Le Pen, avaient été jugée "trop dogmatique" pour certains membres du parti. Le projet était même devenu flou et un début de rétropédalage était aperçu lors de l'alliance nouée par la candidate FN avec Nicolas Dupont-Aignan entre les deux tours de la Présidentielle.

L'avocat Gilbert Collard avait par exemple affirmé dans les colonnes du Parisien que "la question de l'euro c'est terminé". Robert Ménard, proche du Front national avait quant à lui déclaré au lendemain du second tour de la présidentielle, que Marine Le Pen faisait "une erreur colossale", en mettant la question de la sortie de l'euro au centre de son projet. Souvent contesté sur cette question, de nombreux cadres du parti ne verraient pas le départ de Florian Philippot, d'un mauvais œil, bien au contraire.