publié le 07/05/2017 à 08:50

Ce jour est l’aboutissement de plusieurs mois d’une campagne folle. On n’en peut plus, cette campagne a été harassante, moi je suis dans l’état d’un joueur de polo dont le cheval serait mort, mais pas ceux des autres.



Ce soir, à 20h, je pense que Gilles Bouleau va donner le nom du gagnant et ajouter "Voilà, c’est fait, je me casse en RTT", avant de sauter à pieds joints sur son 06 en hurlant "Et n’essayez pas de me joindre !". Ils nous ont usés, les loulous, même la mèche de Laurent Delahousse a perdu de son éclat, on dirait du crin arraché de la queue d’un poney galeux.

Il y a six mois, ils étaient encore 82 à vouloir le job, parce que passer après Hollande, c’est cool, c’est comme de reprendre un kebab dont l’ancien propriétaire, un vegan, servait juste de la sauce blanche dans du pain, on ne peut pas faire pire. C'a été une hécatombe, tous les cadors de la politique ont morflé, la présidentielle, c’est cruel, c’est comme quand à The Voice on dépote All by myself avec le coffre de Céline Dion et que Zazie, qui émet 3 pauvres décibels quand elle est à donf, n’appuie même pas sur son buzzer à la noix.



Il y a d’abord eu la primaire de droite, un carnage, on a sorti Sarkozy, qui n’en revenait pas, dans sa tête, il y a le soleil, puis au-dessus, Dieu, et encore au-dessus, lui. On a sorti Juppé, le père Fourras pelé, qui était favori depuis un an, c’est comme si on disait à Omar Sy : "désolé vieux, t’es plus n°1 du classement du JDD, Pierre Cosso est passé devant". On a sorti Jean-Luc Benhamias, un sosie de Bourvil fou qui donnait l’impression d’être en train de regarder le premier clip d’incitation à prendre des drogues, à Amsterdam à 2h du matin, on se fait taxer des clopes par des gens qui parlent comme lui.



Et même le gagnant de la primaire, Fillon, le seul type qui ne fera jamais de naturisme puisqu’on lui offre ses fringues, on l’a sorti. Cette campagne aura été un cimetière de parcours politiques.