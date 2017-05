Tanguy Pastureau : un sex-toy connecté au Concours Lépine

publié le 06/05/2017 à 09:40

D’habitude, le concours Lépine, ça se déroule aussi calmement qu’une interview de Georges Pernoud sous Stillnox. Des inventeurs fous présentent leur invention, soit un couteau à découper les bananes dans le sens de la longueur, dont la conception a demandé 800 jours de travail, soit un logiciel permettant de communiquer avec son chien, et qui fait que vous entendez votre teckel hurler "Je t’aime, je t’ai toujours aimé, oh oui, appelle-moi Rintintin !", tandis qu’il se frotte à votre jean avec les yeux révulsés et de la bave qui pend.



Ensuite un gagnant est désigné, on voit M. Sanchez de Pau avec son presse-navet nucléaire, il en vend trois à des gens aussi barrés que lui, puis se remet au travail, ayant entre-temps eu l’idée du peigne pour chauve.

Mais cette année, scandale, est présente dans le concours une start-up brestoise, elle n’a inventé ni la coiffe bretonne qui fait antenne-relais pour Free, ni l’appareil à faire rire le chanteur Miossec, puisque pour le faire rire, il suffirait de lui dire que la gauche a gagné une élection, ce qui n’arrivera plus jamais.



Non, elle a créé un sex-toy connecté, qui s’appelle Little Bird, "petit oiseau", Allain Bougrain-Dubourg en a un, il s’envoie en l’air 14h/12, il y a les oies sauvages à 1000 mètres de haut qui le voient passer tout rouge en train de battre des bras avec son sex-toy.



Ce sex-toy a la forme d’une pipe, ce qui fait que maintenant quand on regarde une vieille photo de Georges Simenon, on a l’impression qu’il se fait plaisir, et on doit le relier à un e-book, un livre virtuel. Ensuite, c’est comme une chaise mais en moins large, on s’assied dessus, et à chaque passage érotique du bouquin, il vibre. Donc un livre d’Hubert Védrine sur la dette du tiers-monde, comptez zéro vibration, par contre 50 Nuances plus Sombres, l’oiseau vibre tellement qu'il finit par vous scinder en deux morceaux. Le Concours Lépine, qui n’avait pas remarqué ce sex-toy connecté, est outré de sa présence.