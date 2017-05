Tanguy Pastureau : la France, c'est Xanaxland

publié le 06/05/2017 à 08:50

Nous, les Français, sommes en plein doute. On est déprimé, on se sent déclassés, 20 ans qu’on n’a pas gagné la Coupe du Monde, 40 qu’on n’a pas gagné l’Eurovision, même Scarlett Johanson, l’actrice aux grosses lèvres, a voulu vivre chez nous mais s’est taillée au bout de 3 mois, en disant qu’on était tristes, moches et cons.



Quand on a vu arriver Hollande, le petit corrézien (c’est comme le petit Marseillais sauf qu’on se frotte pas le corps avec, sauf Julie), on s’est dit "Voilà un Français type, qui aime le Loto Foot et les chipos, il va nous rendre notre fierté", résultat, il a vu Merkel, il a dit "Je signe où ?", puis il a attendu la fin, comme un escargot qui voit débouler un mec avec du beurre persillé.

Avant on a eu Sarkozy, avec son énergie, c’est-à-dire qu’il s’est déplacé pendant 5 ans comme si on venait de le taser, donc on s’est dit "C’est un roquet, le Valbuena de la politique, l’air de rien il fait minus mais il va choper le goitre d’Angela avec les dents et il va dire à Obama "Shut up, le mannequin slip, je suis Français c’est moi qui cause", résultat, son plus gros coup c’est d’avoir butiné Carla dans l’attraction Le monde de Porcinet à Disneyland".



Nous, les Français, on a le spleen dans la peau, on a eu Baudelaire, on a eu Verlaine, même quand on enferme 15 couillons dans un F4, à la fin, la gagnante, c’est Loana, qui là, fête ses 15 ans de dépression. Nous, dans une émission politique, il y a Fillon en costard Gucci avec 4 glands à chaque soulier, il est beau, il sent le propre, alors c’est pas possible, il faut du malaise, donc on fait entrer Christine Angot évadée de l’HP qui vient cracher sa névrose.



Jeudi, ils ont même eu Houellebecq, l’homme sans colonne vertébrale, s’il y avait eu un bol de soupe sur la table, il aurait eu le nez dedans et aurait répondu "slurp" à Pujadas, quand il va à la plage, les gens disent "Tiens, il y a des méduses". C'est la léthargie totale.