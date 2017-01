Le député des Yvelines est arrivé en tête du premier tour de la primaire de la gauche, dimanche 22 janvier, devant Manuel Valls.

Crédit : PATRICK KOVARIK / AFP Benoît Hamon, candidat à la primaire de la gauche

par Ludovic Galtier publié le 22/01/2017 à 20:43

Benoît Hamon est arrivé en tête du premier tour de la primaire avec 36,12% des suffrages ce dimanche 22 janvier, selon les premières estimations de la Haute Autorité. Un résultat qui lui permet de se qualifier pour le second tour du scrutin, dimanche 29 janvier. Il sera opposé dès mercredi 25 janvier à Manuel Valls lors de l'ultime débat.



Candidat à la primaire de la gauche depuis l'été 2016, Benoît Hamon s'est émancipé. Longtemps associé à Arnaud Montebourg avec qui il formait le duo d'anciens ministres frondeurs, il s'est imposé dans cette campagne en solitaire. Attaché au revenu universel d'existence qu'il a défendu sous le regard bienveillant de Jean-Luc Bennahmias, le député des Yvelines a été sous le feu des critiques. Manuel Valls, Vincent Peillon et... Arnaud Montebourg ne jugent pas la proposition sérieuse.



Benoît Hamon était dans une bonne dynamique selon les sondages publiés courant janvier. Malgré leur prise de distance récente, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg vont sans aucun doute faire campagne ensemble pour le second tour. Les autres candidats, favorables à une politique sociale-libérale, ne devraient, en revanche, pas se retrouver dans ses idées. En cas de victoire à cette primaire, Benoît Hamon pourrait constituer une alternative à Jean-Luc Mélenchon.