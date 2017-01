L'ancien ministre de l'Éducation nationale a séduit 29% des téléspectateurs, lors du troisième débat de la primaire, devant Arnaud Montebourg et Manuel Valls.

20/01/2017

Les sept candidats à la primaire de la gauche se sont affrontés pour la troisième et dernière fois, jeudi 19 janvier. Benoît Hamon, l'homme qui monte, a été victime de nombreuses attaques de la part de ses concurrents. Et c'est justement le chantre du revenu universel qui sort victorieux de cette ultime confrontation avant le premier tour du scrutin, qui se déroulera dimanche 22 janvier. L'ancien ministre de l'Éducation nationale a en effet été jugé le plus convaincant par 29% des téléspectateurs, selon un sondage Elabe réalisé auprès de 1.156 personnes pour BFMTV.



Le conseiller régional d'Île-de-France devance ainsi Arnaud Montebourg (28%) et Manuel Valls (21%). Sa percée est encore plus nette auprès des sympathisants de gauche, qui sont 34% à l'avoir plébiscité. C'est l'ancien Premier ministre qui se place en seconde position, avec 24% d'opinion favorable, à un tout petit point d'avance d'Arnaud Montebourg (23%)



Vincent Peillon pourra quant à lui nourrir des regrets. Le député européen n'est parvenu à séduire que 8% des téléspectateurs, loin derrière le trio de tête. Jean-Luc Bennahmias et Sylvia Pinel arrivent quant à eux bons derniers. Le président du Font démocrate n'a convaincu que 3% des sondés. C'est toutefois légèrement mieux que Sylvia Pinel et ses 2%.