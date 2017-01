Bennahmias à Hamon sur le revenu universel : "Ne te décourage pas"

Vivement critiqué sur la mesure phare de son programme, Benoît Hamon a été défendu par Jean-Luc Bennahmias sur le revenu universel

par Valentine De Brye publié le 19/01/2017 à 22:30

"Benoît, te décourage pas c'est la seule idée nouvelle qu'on ait eue depuis des années". Lors de cet ultime débat de la primaire de la gauche avant le premier tour ce dimanche 22 janvier, Jean-Luc Bennahmias s'est directement adressé à Benoît Hamon, en l'interpellant et l'encourageant sur sa proposition au sujet du revenu universel.



Cible des attaques et critiques de la part de ses adversaires lors de ce troisième débat, Benoît Hamon a défendu tant bien que mal la mesure phare de son programme sur le revenu universel et a proposé ce jeudi 19 janvier "un revenu universel dès 2018 de 600 euros soit versé à l’ensemble des personnes pauvres éligibles au RSA et aux 18-25 ans".



Le seul autre candidat et donc seul soutien de Benoît Hamon sur ce sujet est Jean-Luc Bennahmias. Ce dernier propose une version à 800 euros par mois tandis que l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui proposait initialement un montant mensuel de 750 euros, est revenu sur cette somme lors de ce troisième débat. Benoît Hamon a été vivement critiqué par l'ensemble de la classe politique quant à la faisabilité de cette promesse.