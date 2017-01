Le candidat à la primaire de la gauche veut créer de nouvelles places dans les hébergements d'urgence s'il est élu président.

454 sans domicile fixe ont perdu la vie depuis l'arrivée de la vague de froid qui s'est abattue sur la France en ce début d'année 2017. Depuis des décennies, les responsables politiques, de droite comme de gauche, promettent que les sans-abris ne meurent plus. Les candidats à la primaire de la gauche peuvent-ils promettre alors d'éradiquer ce fléau en engageant des moyens supplémentaires de l'État ?



Quand Benoît Hamon, qui veut "augmenter le nombre de logements sociaux" en réponse à cette crise, qualifie cet engagement de "difficile" et "grave", Arnaud Montebourg "croit que c'est possible". L'ex-ministre de l'Économie détaille : "Le nombre de SDF est évalué à 140.000 personnes. C'est un chiffre considérable. nous pouvons atteindre cet objectif. Beaucoup de personnes sont tombées dans la pauvreté à cause de la crise. On peut investir dans des centres d'hébergement d'urgence".



Quant à Manuel Valls, il a profité de ce débat sur les SDF pour parler à sa gauche. Il observe que "7 ou 8 milliardaires dans le monde ont la somme d'argent de la moitié des 7, 8, 9 millions de pauvres réunis, il faut un effort considérable pour lutter contre cette pauvreté."

Un quota d'hébergement, la proposition de François de Rugy

François de Rugy est le seul à avoir défendu une proposition précise sur le sujet. L'écologiste souhaite créer un "quota d'hébergement, géré par les associations, par agglomération", en faisant référence au quota de logements sociaux déjà imposés par l'État aux communes (25%). "Si les collectivités locales ne le respectent pas, il leur sera alors imposé par l'État."