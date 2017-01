Entre 1,5 et 2 millions de personnes se sont déplacées pour voter à la primaire de la Belle Alliance Populaire. Benoît Hamon et Manuel Valls sont qualifiés pour le second tour, qui se tiendra dimanche 29 janvier.

S'ils étaient sept sur la ligne de départ, seuls deux peuvent continuer à rêver de l'Élysée. Dimanche 22 janvier, les électeurs ont ainsi plébiscité les candidatures de Benoît Hamon et Manuel Valls. Selon les premières estimations annoncées par la Haute autorité, les deux hommes ont respectivement recueillis 35,21% et 31,56% des voix. Ils s'affronteront donc, selon toute vraisemblance, mercredi 25 janvier avant le second tour dimanche 29 janvier.



Après le retrait de François Hollande, une première pour un président en exercice sous la Ve République, la primaire de la Belle Alliance Populaire s'annonçait très ouverte avec un trio en tête de course : Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Mais cette bataille n'a pas souri à l'ancien ministre de l'Économie. Avec 18,70% des voix, il est éliminé de la course à la présidentielle 2017.



Derrière, les autres candidats ont ainsi reçu : Vincent Peillon (6,48%), François de Rugy (3,49%), Sylvia Pinel (2,1%) et Jean-Luc Bennahmias (1,6%).



Selon la Haute Autorité, la primaire de la Belle Alliance Populaire devrait avoir réuni entre 1,5 million et 2 millions de votants. Un résultat loin de la primaire de la droite qui a comptabilisé plus de quatre millions d'électeurs. En 2011, la primaire du Parti socialiste avait recueilli 2,7 millions de votants.