Selon les premières estimations communiquées par la Haute Autorité, l'ancien premier ministre se qualifie pour le second tour de la primaire.

Crédit : AFP / Xavier Léoty Manuel Valls à La Rochelle, le 15 décembre 2016

par Cécile De Sèze publié le 22/01/2017 à 20:47

Parmi le trio en tête dans les sondages pour le premier tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire organisée par la gauche, Manuel Valls obtient 31,24% des voix, ce dimanche 22 janvier 2017, selon les premières estimations communiquées par la Haute Autorité. L'ancien premier ministre de François Hollande qui s'est lancé dans la course à la présidentielle le 5 décembre dernier arrive parmi les sept candidats qui se sont présentés aux électeurs.



Il sera au second tour du scrutin et débattra mercredi 25 janvier avec Benoît Hamon pour tenter de convaincre les électeurs de gauche de voter pour eux au second tour de la primaire, dimanche 29 janvier. Le vainqueur de l'élection sera candidat à la présidentielle en avril et mai prochains.

Tout en essayant de se démarquer du bilan du François Hollande, notamment par des propositions comme la suppression du 49.3, Manuel Valls défend également son action au gouvernement face à ses concurrents. L'ancien chef de gouvernement se positionne notamment pour un "service civique obligatoire" de six mois pour favoriser l'engagement des jeunes.